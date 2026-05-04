Face fitness e Face yoga, dalla nicchia al mainstream Dopo esattamente otto anni, i workout facciali rappresentano l'ultima tendenza in fatto di cura di sé, che si concentra non sul corpo ma su stretching, picchiettamenti e massaggi di mento, guance, labbra e fronte, attraverso una serie di esercizi che mirano a scolpire il viso, eliminare le rughe e donare un aspetto giovane e radioso. Sono oggi tecniche molto popolari, soprattutto tra le donne tra i 30 e i 50 anni. Una nuova analisi condotta da Fresha, principale piattaforma globale di prenotazione per beauty e wellness, sui dati di ricerca Google mostra che quella che fino a poco...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Face fitness: è boom di soluzioni per il viso effetto «botulino senza botulino». Perché? L'abbiamo chiesto all'esperta

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