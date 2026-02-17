Como Morata si scusa | Ancora una volta ho sbagliato Lo spagnolo rompe il silenzio social dopo il rosso con la Fiorentina ma Fabregas…
Alvaro Morata si scusa pubblicamente dopo essere stato espulso durante la partita contro la Fiorentina, a causa di un fallo che ha causato il suo cartellino rosso. Lo spagnolo ha scritto sui social per riconoscere il suo errore e chiedere scusa ai tifosi e alla squadra. La sua presa di responsabilità arriva in un momento difficile per il Como, ancora scosso dall’incidente in campo.
Juventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano. Ultimissime Calciomercato Roma: già deciso il futuro di Malen. Impatto devastante dell’olandese, cosa succederà a fine stagione! Retroscena Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Como, Morata si scusa: «Ancora una volta ho sbagliato». Lo spagnolo rompe il silenzio social dopo il rosso con la Fiorentina ma Fabregas. Stadio Flaminio Lazio, è il giorno X: maxi-operazione da 480 milioni di euro e capienza fino a 50. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
“Ho sbagliato, chiedo scusa al bambino”: l’autista rompe il silenzio sul caso del bus e della neve
L’autista del bus rompe il silenzio e si scusa pubblicamente.
Milan, Fullkrug rompe il silenzio dopo il rigore sbagliato con il Pisa: il gesto social dell’attaccante tedesco
Fullkrug ha deciso di parlare sui social dopo aver sbagliato il rigore contro il Pisa, un errore che ha rischiato di compromettere la vittoria del Milan.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Como, Morata chiede scusa dopo l'espulsione: Ho sbagliato ancora una volta; Colpo salvezza della Fiorentina a Como: a segno Fagioli e Kean, Morata espulso nel finale; Morata? Chiedete scusa a Yerry Mina; Como Viola di rabbia Squadra irriconoscibile Fabregas fa mea culpa.
Como, Morata chiede scusa dopo l'espulsione: Ho sbagliato ancora una voltaAncora una volta ho sbagliato. Ancora una volta mi sono avvicinato a quel rumore costante in cui tutto è concesso, dove dare un'opinione sembra più importante che pensare e dove parlare pesa meno ... fantacalcio.it
Como, Fabregas non perdona Morata e sbotta: Devi cambiare sportIl tecnico dei lariani Fabregas, dopo il ko interno con i viola, accusa pesantemente il bomber spagnolo Morata che nel finale si è fatto espellere per doppia ammonizione in un minuto ... sport.virgilio.it
#Como, #Fabregas duro: "Rosso a #Morata Chi non può vivere con la provocazione faccia un altro sport" #SerieA x.com
Fabregas duro con Morata Nel post-partita di Como-Fiorentina, l’allenatore dei lariani ha commentato così l’espulsione di Morata per proteste. “La provocazione fa parte del calcio, chi non può vivere con la provocazione faccia un altro sport. Da un giocatore facebook