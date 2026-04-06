Nella partita tra Como e Udinese, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, portando al pareggio senza reti. La sfida si è conclusa con il risultato di 0-0, impedendo ai padroni di casa di avvicinarsi alle posizioni di vertice in classifica. Il punto conquistato rappresenta un passo indietro per il team di casa nel tentativo di qualificarsi alla Champions League.

Il Como e l’Udinese hanno concluso il loro scontro diretto con un pareggio senza reti, un risultato che frena l’ascesa dei lariani nella lotta per l’accesso alla Champions League. La sfida, disputata al Bluenergy Stadium, è stata caratterizzata da un approccio fisico che ha spento l’estro abituale della squadra di Fabregas. L’incontro si è sviluppato in un clima di forte contrasto, dove le ambizioni offensive del Como si sono scontrate con una difesa friulana molto compatta. Nonostante il possesso palla costante, i visitatori non sono riusciti a scardinare l’organizzazione avversaria, accettando un risultato neutro che sposta gli equilibri della classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Muro friulano: il Como di Fabregas frena e resta a zero

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