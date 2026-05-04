F1 Miami 2026 pagelle | Antonelli da 9,5 Ferrari nera?

Il Gran Premio di Miami del 2026 ha visto per la terza volta consecutiva la vittoria di Andrea Kimi Antonelli. La gara si è svolta sulla pista di Miami, con la Ferrari che ha presentato una livrea nera. Antonelli ha concluso la corsa al primo posto, ottenendo un punteggio di 9,5 nelle pagelle della gara. La competizione ha coinvolto diverse squadre e piloti, con molteplici episodi e sorpassi lungo il tracciato.

Il GP di Miami 2026 ha consegnato la terza vittoria consecutiva ad Andrea Kimi Antonelli, ha riportato la McLaren al passo dei migliori e ha trasformato il pomeriggio Ferrari in un incubo: doppio errore di Leclerc, gara invisibile di Hamilton e una penalità di 20 secondi arrivata dopo la bandiera a scacchi che ha spedito il monegasco dal sesto all’ottavo posto. Ecco i voti dei protagonisti, triangolati con le pagelle di Eurosport, Motorbox e Sky. Antonelli, voto 9,5: il leader Mondiale è glaciale. Tre vittorie di fila in Formula 1 a 19 anni. Dopo Cina e Giappone, Kimi domina anche il Miami International Autodrome, gestisce Russell con un divario imbarazzante (43 secondi rifilati al compagno) e tiene a bada Norris nel finale quando la McLaren era l’auto migliore in pista.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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