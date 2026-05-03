Nel Gran Premio di Miami del 2026, il fine settimana si è concluso con una vittoria importante per il pilota della Mercedes, considerata la più significativa delle tre vinte finora in questa stagione. Tra i protagonisti in pista, si è distinto per freddezza e precisione, mentre altri grandi nomi, come il campione in carica, hanno avuto performances meno convincenti. La gara ha visto anche alcune sorprese tra le posizioni di vertice e diversi momenti di tensione tra i piloti.

PAGELLE GP MIAMI F1 2026. Domenica 3 maggio ANDREA KIMI ANTONELLI (Mercedes) 10: che vittoria! La più importante di questo clamoroso tris di inizio stagione. Dopo Cina e Giappone, vinte in carrozza, oggi ha lottato, ha saputo pazientare, risalire e vincere. Tenendo a lungo a bada il campione del mondo in carica Lando Norris. Il giovane pilota pilota continua a stupire. Terza pole position di fila e di nuovo una vittoria. Ha 19 anni ma sembra guidare con una maturità da 29enne. Un talento cristallino che sta facendo la storia. L’Italia sogna grazie a lui. Il suo vicino di box George Russell, invece, è nell’incubo. LANDO NORRIS (McLaren) 8: ce l’ha messa tutta, le ha provate tutte, ma oggi aveva capito subito che non era come nella Sprint Race.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, pagelle GP Miami 2026: Antonelli glaciale, che fine ha fatto Hamilton?

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Temi più discussi: Norris è tornato, ma che bravo Leclerc. E Kimi... LE PAGELLE della Sprint di Miami; Kimi da 10, Verstappen è tornato: le PAGELLE della qualifica a Miami; Pagelle Sprint Miami, classifica piloti e costruttori F1: Antonelli pasticcia, Leclerc tenace, Hamilton remissivo; Norris non si accontenta, Antonelli fa autocritica. Ferrari: il podio non basta.

F1 | Gara GP Miami: Antonelli ne centra tre di filaGara GP Miami: Andrea Kimi Antonelli ha vinto la terza gara consecutiva piazzandosi davanti alle McLaren di Norris e Piastri. newsauto.it

LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli trionfa e allunga nel Mondiale! Leclerc crolla nel finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA 20.55 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. oasport.it

Spettacolare Kimi Antonelli, vince a Miami il terzo Gp consecutivo x.com

la Repubblica. . Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami su Mercedes e conquista la terza vittoria consecutiva. Il pilota italiano, leader del Mondiale, chiude davanti alle McLaren di Norris e Piastri, mentre Leclerc finisce sesto dopo un finale caotico #rep - facebook.com facebook