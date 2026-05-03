F1 GP Miami 2026 | Antonelli parte in pole Leclerc e Ferrari sognano il colpo

Il Gran Premio di Miami del 2026 si svolgerà oggi, domenica 3 maggio, alle 19.00 italiane, con un'anticipo di tre ore rispetto alla programmazione originale a causa di possibili temporali nella zona. Antonelli partirà dalla pole position, mentre Leclerc e la Ferrari sperano di ottenere risultati significativi durante la corsa. La gara si terrà nel circuito di Miami e coinvolge le principali squadre di Formula 1.

Il GP di Miami 2026 scatterà oggi, domenica 3 maggio, alle 19.00 italiane, con tre ore d’anticipo rispetto al programma iniziale a causa del rischio di forte temporali sulla città della Florida. In prima fila ci sarà Kimi Antonelli, autore della pole position, davanti a Max Verstappen, terzo Charles Leclerc, pronto a giocarsi le sue carte con la Ferrari. Per Antonelli il momento chiave sarà lo start. Il giovane pilota bolognese ha dimostrato grande velocità sul giro secco, battendo ancora una volta George Russell in qualifica e confermando la propria crescita nella corsa al titolo. La partenza, però, resta il punto da sistemare: anche nella Sprint di sabato l’uscita dai blocchi non è stata perfetta, prima del sesto posto finale condizionato dalla penalità del track limits.🔗 Leggi su Sportface.it

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