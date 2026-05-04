F1 GP di Miami o GP di Caporetto? La Ferrari ridimensionata e le parole di Hamilton sono agghiaccianti

Il Gran Premio di Miami si è concluso con risultati deludenti per la Ferrari, che ha subito una sconfitta significativa. Le parole di Hamilton sono risultate particolarmente dure, contribuendo a un clima di forte tensione tra i protagonisti della competizione. La gara ha evidenziato le difficoltà della scuderia italiana, che si è trovata in seria crisi durante l'evento.

Per la Ferrari, il Gran Premio di Miami rappresenta una vera e propria disfatta, al punto che lo si potrebbe rinominare Gran Premio di Caporetto. Il bilancio è gramo, inferiore al potenziale, perché l’ottavo posto di Charles Leclerc avrebbe potuto essere un terzo (replicando, dunque, il piazzamento della Sprint). Però, concettualmente parlando, la Scuderia di Maranello ha preso una ripassata. C’era grande attenzione attorno al Cavallino Rampante, presentatosi in Florida con un sostanzioso pacchetto di aggiornamenti. L’obiettivo era quello di sfidare ad armi pari la Mercedes, diventandone l’antagonista. Viceversa, le Rosse non solo hanno pagato dazio rispetto alle Frecce d’Argento, peraltro non ancora evolute rispetto all’inizio della stagione, ma si sono viste scavalcate dalle McLaren alla voce prestazioni.🔗 Leggi su Oasport.it

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