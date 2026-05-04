Firenze, 4 maggio 2026 - "Nessun sogno è mai solamente un sogno.". Occhi spalancati serrati: nasce da un ossimoro ambiguo e suggestivo l'ultimo capolavoro interminato - il montaggio venne completato da Steven Spielberg dopo la morte del regista - di Stanley Kubrick. "Eyes wide shut" - in programma al Giunti Odeon stasera e martedì in versione restaurata 4k - non è solo la summa teorica e figurativa della filmografia insuperata del maestro statunitense, ma l'invito a leggere la natura, le relazioni umane e la società da una prospettiva laterale, polivalente e stratificata. A partire dal suo nucleo principale: la famiglia. Spostando...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eyes Wide Shut: l'epitaffio funereo di Stanley Kubrick torna al Giunti Odeon

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"Nessun sogno è mai soltanto sogno" Eyes Wide Shut è al cinema fino al 6 maggio. Trova la tua sala: https://eyeswideshutalcinema.it/ Non perdere l'occasione di rivedere sul grande schermo l'ultimo capolavoro di Stanley Kubrick; un viaggio onirico, affascina - facebook.com facebook

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