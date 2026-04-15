A ventisette anni dalla sua prima, discussa uscita, il testamento spirituale e cinematografico di Stanley Kubrick si prepara a illuminare nuovamente il buio della sala. Dal 4 al 6 maggio grazie a Lucky Red, gli spettatori avranno l’opportunità irrinunciabile di ritrovare sul grande schermo Eyes Wide Shut, l’opera postuma che ha segnato la fine della carriera di uno dei più grandi geni della storia del cinema. Sulle note ipnotiche e struggenti del Valzer n. 2 di Šostakovic, saremo trascinati ancora una volta nei labirinti notturni di New York insieme a William e Alice Harford, interpretati da quella che all’epoca era la “coppia d’oro” di Hollywood: Tom Cruise e Nicole Kidman.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il “Doppio Sogno” di Kubrick riapre gli occhi: Eyes Wide Shut torna nelle sale italiane

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