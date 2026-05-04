Noah Okafor, ex giocatore del Milan, sta attirando l’attenzione al Leeds grazie alle sue prestazioni recenti. Lo svizzero ha segnato diversi gol e ha contribuito alle vittorie della squadra. La sua crescita sul campo ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Dopo un periodo di adattamento, Okafor sembra aver trovato la sua dimensione nel campionato inglese.

Al Leeds tutti sono estasiati: che giocatore è diventato Noah Okafor? L'ex calciatore rossonero si sa, ha sempre avuto tantissima tecnica, ma al Milan, purtroppo, non ha reso come previsto. Una questione di minutaggio? Può essere, ma il Milan non ha tempo di aspettare. Dopo il prestito al Napoli, lo svizzero torna al Milan e, successivamente, passa a titolo definitivo al Leeds United per 19 milioni di euro più 2 di bonus: questo è il momento della sua rinascita. Il classe 2000, infatti, è diventato un titolare inamovibile, e la salvezza della squadra è ormai certa dopo la vittoria contro il Burnley. Or ala domanda, però, sorge...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, la rinascita di Okafor: lo svizzero trascina il Leeds

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