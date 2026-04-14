Okafor trascina il Leeds alla storica vittoria contro il Man Utd dopo 45 anni

Noah Okafor ha segnato una rete decisiva che ha permesso al Leeds di ottenere una vittoria contro il Manchester United, la prima in 45 anni. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1, con il gol di Okafor nel secondo tempo. La squadra ospite ha dominato il possesso palla e ha concluso con più tiri in porta rispetto alla squadra di casa. La vittoria rappresenta un risultato storico per il Leeds.

"> Noah Okafor e la Vittoria Cruciale sul Manchester United. In una serata piena di emozioni, Noah Okafor ha portato il Leeds a una vittoria tanto attesa, sconfiggendo 2-1 il Manchester United all’Old Trafford. Questo incontro, valido per la Premier League, è stato fondamentale per le aspirazioni della squadra in difficoltà, che mira a evitare la retrocessione. L’incontro ha visto i Red Devils in inferiorità numerica, rendendo ancora più prezioso il successo del Leeds. La partita si è accesa sin dai primi minuti. Okafor ha mostrato grande abilità e determinazione, riuscendo a segnare e contribuire attivamente nel gioco d’attacco della squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Okafor trascina il Leeds alla storica vittoria contro il Man Utd dopo 45 anni. Glasner afferma che il Man Utd ha ottenuto il “bonus Old Trafford” dopo che il Palace da 10 uomini è stato sconfitto2026-03-01 22:00:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Leggi anche: Man Utd, colpo di scena Maguire: rinnovo a un passo dopo l’intrigo Milan Argomenti più discussi: Manchester United-Leeds United 1-2: doppietta di Okafor, primo successo a Old Trafford dal 1981; Okafor trascina il Leeds alla storica vittoria contro il Man Utd dopo 45 anni.; Ex Milan, Okafor si regala una grande notte con il Leeds United: doppietta a Old Trafford e vittoria. LIVE! Arsenal vs Chelsea, Roma vs Juve, Man Utd in action - WATCHALONG | #RepublicOfFootball x.com/i/broadcasts/1… x.com Wannan labari ne mai ban sha'awa game da aminci da kishin wallon afa. Labarin Patrice Evra da Carlos Tevez Patrice Evra ya ba da wani labari mai ban sha’awa game da abotarsa da Carlos Tevez lokacin da Tevez ya bar Man Utd ya koma Man Cit - facebook.com facebook