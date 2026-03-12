Non è finita | Jeremy Doku lancia un messaggio di sfida mentre il Manchester City trama la rimonta del Real Madrid

Jeremy Doku ha inviato un messaggio di sfida al Manchester City, mentre i dirigenti del club inglese stanno pianificando la rimonta contro il Real Madrid. La partita tra le due squadre si avvicina e l’attaccante belga si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di fare la differenza. La sfida tra le squadre europee si sta facendo sempre più interessante e tesa.

2026-03-12 12:40:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Potrebbero essere sotto 3-0, ma il Manchester City è ancora fiducioso nella progressione della Champions League Jeremy Doku afferma che il Manchester City resta fiducioso di trovare un modo per superare il Real Madrid in Champions League e "si fiderà della loro qualità" nella gara di ritorno della prossima settimana. Il City è stato battuto 3-0 al Santiago Bernabeu ieri sera, e la straordinaria tripletta di Federico Valverde nel primo tempo ha dimostrato la sua rovina mentre la selezione della squadra e le tattiche di Pep Guardiola sono state fatte sembrare imprudenti.