L' ex assessore Adriatici condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario

Massimo Adriatici, ex assessore leghista di Voghera, ha ricevuto una condanna di 12 anni di carcere per aver ucciso un senzatetto con un colpo di pistola nel luglio 2021. La causa dell’omicidio risale a un episodio di tensione avvenuto in centro durante una sera movimentata. Il giudice di Pavia ha confermato la responsabilità dell’ex assessore, che ha ammesso di aver sparato, ma ha sostenuto di aver agito in stato di paura. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

AGI - Il giudice di Pavia Luigi Riganti ha condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista di Voghera, avvocato ed ex poliziotto, a processo per avere esploso il colpo di pistola che la sera del 20 luglio 2021 uccise il senzatetto Younes El Boussettaoui. La procura aveva chiesto una condanna a 11 anni e 4 mesi, la difesa l'assoluzione dall'accusa di omicidio. Il giudice ha stabilito che l'ex assessore leghista Adriatici dovrà versare 90mila euro di provvisionale per i genitori di Younes El Boussettaoui e 50mila euro per i fratelli e le sorelle, parti civili assistiti dagli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli. 🔗 Leggi su Agi.it

