L' ex assessore Adriatici condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario

Da agi.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Adriatici, ex assessore leghista di Voghera, ha ricevuto una condanna di 12 anni di carcere per aver ucciso un senzatetto con un colpo di pistola nel luglio 2021. La causa dell’omicidio risale a un episodio di tensione avvenuto in centro durante una sera movimentata. Il giudice di Pavia ha confermato la responsabilità dell’ex assessore, che ha ammesso di aver sparato, ma ha sostenuto di aver agito in stato di paura. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

l ex assessore adriatici condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario
© Agi.it - L'ex assessore Adriatici condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario

AGI - Il  giudice di Pavia Luigi Riganti  ha condannato a  12 anni di carcere  per  omicidio volontario  Massimo Adriatici, l'ex  assessore leghista di Voghera, avvocato ed ex poliziotto, a processo per avere esploso il  colpo di pistola  che la sera del 20 luglio 2021 uccise il  senzatetto Younes El Boussettaoui. La  procura  aveva chiesto una condanna a 11 anni e 4 mesi, la difesa l'assoluzione dall'accusa di omicidio. Il giudice ha stabilito che l'ex assessore leghista Adriatici dovrà versare  90mila euro di provvisionale  per i genitori di Younes El Boussettaoui e  50mila euro  per i fratelli e le sorelle,  parti civili  assistiti dagli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli. 🔗 Leggi su Agi.it

Pavia, condannato a 12 anni per omicidio volontario l'ex assessore AdriaticiAdriatici, ex assessore, ha ricevuto una condanna di 12 anni per aver ucciso Younes El Boussettaoui, 39enne marocchino, durante una sparatoria in piazza Meardi nel 2021.

Voghera, condannato a 12 anni per omicidio volontario l'ex assessore AdriaticiAdriatici, ex assessore, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso Younes El Boussettaoui durante una lite in piazza Meardi nel 2021.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pavia, martedì la sentenza per Massimo Adriatici, l'ex assessore che sparò all'immigrato: chiesti 11 anni e 4 mesi; Processo Adriatici, martedì la sentenza per l’ex assessore di Voghera; Massimo Adriatici condannato a 12 anni, l'ex assessore leghista uccise in strada uno straniero. Omicidio volontario; Attesa la sentenza per il delitto di piazza Meardi, l’ex assessore Adriatici rischia 11 anni.

l ex assessore adriaticiVoghera, ex assessore Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontarioIl politico allora in carica per la Lega ha ucciso in strada Younes El Boussettaoui. Per lui l'accusa aveva chiesto 11 anni e 4 mesi, per la difesa andava assolto ... rainews.it

l ex assessore adriaticiMassimo Adriatici spara e uccide un 39enne, l’ex assessore leghista di Voghera condannato a 12 anni per omicidioMassimo Adriatici è stato condannato a 12 anni per omicidio. L’ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera (Pavia) è stato ritenuto responsabile in primo grado della morte di Youns El ... fanpage.it