Massimo Adriatici ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso un uomo in piazza a Voghera. La causa è stata un episodio di violenza avvenuto davanti a numerose persone, che ha attirato l’attenzione dell’intera comunità. La sentenza di primo grado ha stabilito la responsabilità dell’ex assessore, che si trova ora davanti a una lunga detenzione. La decisione giudiziaria si basa sulle prove raccolte durante il processo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La sentenza di primo grado. Il Tribunale ha condannato Massimo Adriatici, ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, a 12 anni di reclusione per omicidio volontario. La decisione riguarda la morte di Younes El Boussettaoui, 39enne di origine marocchina, ucciso con un colpo di pistola la sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi. La pena inflitta in primo grado supera la richiesta della Procura, che aveva sollecitato una condanna a 11 anni e 4 mesi. La notizia è stata confermata da fonti legali al termine del processo. Le parole della legale della famiglia. Soddisfazione è stata espressa dall’avvocata Debora Piazza, che insieme al collega Marco Romagnoli assiste i familiari della vittima. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Omicidio volontario, 12 anni all'ex assessore di Voghera Massimo AdriaticiMassimo Adriatici, ex assessore di Voghera, riceve 12 anni di carcere dopo aver sparato e ucciso Younes El Boussettaoui in piazza Meardi il 20 luglio 2021.

Massimo Adriatici, condannato a 12 anni per omicidio ex assessore VogheraMassimo Adriatici ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso Younes El Boussettaoui con un colpo di pistola nel 2021 a Voghera.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Una lite per una donna dietro all'omicidio di Cornelia. Salgono a tre gli arresti; Roma, omicidio in zona Cornelia: straniero vittima di un'aggressione con arma da taglio. Due fermati; Roma, arrestati tre ventenni per l'omicidio dopo la lite fra maranza a Cornelia: la vittima, un egiziano, aveva 22 anni; Palermo 1926: l'omicidio della roncola in piazza Borsa.

Spara e uccide un 39enne in piazza a Voghera, oggi la sentenza per Massimo Adriatici: l’accusa è omicidio volontarioLa Procura di Pavia ha chiesto 11 anni e 4 mesi di carcere per Massimo Adriatici. L’ex assessore leghista di Voghera è accusato di aver ucciso Youns El Boussettaoui la sera del 20 luglio 2021. fanpage.it

Condannato a 12 anni per omicidio volontario l'ex assessore AdriaticiE' stato condannato a 12 anni Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino, ucciso con un colpo di pis ... ansa.it

Primo grado: 12 anni per omicidio volontario al killer della #Lega Nord, Massimo Adriatici, che ha spento volontariamente la vita del povero Youns El Boussettaoui per mero odio a Pavia, cinque anni fa. Viva i giudici! Adesso per chi organizzate le fiaccolate ra x.com

È prevista nell'udienza di oggi in Tribunale a Pavia la sentenza per Massimo Adriatici, 50 anni, ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera (Pavia), accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, 39 anni, marocchino. Adriatici è - facebook.com facebook