Dal 2 maggio al 13 settembre, Palazzo Braschi ospita una mostra dedicata a Ettore Scola, in occasione del decimo anniversario della sua morte. L'esposizione include documenti inediti e oggetti personali che rivelano aspetti della sua carriera e della sua vita. La mostra si inserisce nel calendario culturale della città e permette ai visitatori di scoprire il lavoro e il mondo del noto regista e sceneggiatore.

? Cosa sapere Palazzo Braschi ospita la mostra su Ettore Scola dal 2 maggio al 13 settembre.. L'esposizione presenta documenti inediti e oggetti personali per il decimo anniversario della sua scomparsa.. Dal 2 maggio al 13 settembre, il Museo di Roma presso Palazzo Braschi ospita la mostra dedicata a Ettore Scola, un evento che celebra il decimo anniversario della scomparsa del regista attraverso un percorso espositivo intitolato Non ci siamo mai lasciati. L’iniziativa propone una disamina profonda dell’opera di uno dei più significativi autori del cinema italiano, capace di muoversi con agilità tra la satira e la narrazione drammatica. L’esposizione è strutturata in tre nuclei tematici distinti: l’aspetto umano del creatore, la sua dimensione di artista e il legame indissolubile con la città di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ettore Scola a Palazzo Braschi: il viaggio tra arte e segreti del set

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