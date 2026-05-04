Esultanza o business? Festeggia il gol mostrando il biglietto da visita!

Durante una partita della Canadian Premier League, un calciatore ha festeggiato il gol mostrando il suo biglietto da visita, anziché seguire la classica esultanza. L’atto ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, dando spazio a interpretazioni diverse. La scena ha suscitato discussioni tra gli spettatori, che hanno assistito a un episodio insolito nel contesto di una partita di calcio professionistica.

Un calciatore della Canadian Premier League ha esultato in modo davvero insolito dopo aver segnato: invece di una classica celebrazione, ha approfittato del momento per pubblicizzare la sua seconda attività. Tomasz Skublak ha infatti estratto un suo biglietto da visita da agente immobiliare, lo ha mostrato davanti alle telecamere e ha invitato gli spettatori a contattarlo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Esultanza o business? Festeggia il gol mostrando... il biglietto da visita! Notizie correlate Aeroporto, il terminal come nuovo "biglietto da visita" dell’UmbriaÈ stata completata la nuova personalizzazione del terminal dell’ Aeroporto internazionale dell’Umbria "San Francesco d’Assisi", realizzata in... Il rider Wibmer sceglie Massa. Sarà un bel ’biglietto da visita’MASSA MARITTIMA Bella notizia di promozione turistica e sportiva per la città del Balestro che ospita in questo periodo, l’atleta Fabio Wibmer con...