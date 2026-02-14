Aeroporto il terminal come nuovo biglietto da visita dell’Umbria

L’aeroporto di Perugia ha rinnovato il suo terminal, diventando il nuovo volto dell’Umbria. La Regione e Sviluppumbria hanno collaborato con l’aeroporto per aggiungere dettagli che richiamano il territorio, come murales e pannelli illustrativi. La modifica mira a rendere più accogliente l’ingresso ai visitatori e migliorare l’immagine della regione.

È stata completata la nuova personalizzazione del terminal dell' Aeroporto internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi", realizzata in collaborazione tra Aeroporto, Regione e Sviluppumbria. L'intervento rafforza il ruolo dello scalo quale porta d'ingresso in regione e spazio di valorizzazione dell'identità regionale, integrando brand territoriale, celebrazioni dell'Ottocentenario francescano e promozione dell'intero territorio. Il progetto si articola lungo tre direttrici strategiche tra loro complementari: la promozione del brand turistico regionale, la celebrazione dell'Ottocentenario e la rappresentazione unitaria dell'intero territorio umbro attraverso le bellezze dei 92 Comuni che lo compongono.