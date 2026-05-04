Oggi, lunedì 4 maggio 2026, sono stati estratti i numeri delle principali lotterie italiane. L’estrazione ha riguardato il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto, con i numeri usciti e i ritardatari aggiornati. Sono stati annunciati anche i jackpot in palio, mentre i numeri più attesi sono stati quelli con maggiore ritardo. I risultati sono disponibili nelle pubblicazioni ufficiali e sui siti dedicati alle lotterie.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi lunedì 4 maggio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Questa sera vengono recuperati i concorsi sospesi venerdì 1° maggio in occasione della Festa dei Lavoratori. I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 115 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi lunedì 4 maggio 2026: numeri ritardatari e jackpot

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 15 Gennaio 2026

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