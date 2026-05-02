Nella giornata di oggi, sabato 2 maggio 2026, sono stati estratti i numeri di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati pubblicati anche i numeri più ritardatari e i jackpot aggiornati, fornendo un quadro completo delle estrazioni di questa giornata. I numeri estratti e quelli in ritardo vengono comunicati in modo dettagliato, senza commenti o analisi aggiuntive.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 2 maggio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 114 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 2 maggio 2026: numeri ritardatari e jackpot

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