Oggi, lunedì 27 aprile 2026, sono stati estratti i numeri vincenti delle lotterie Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati comunicati anche i numeri che sono rimasti più a lungo senza uscire e i jackpot aggiornati. I risultati, disponibili sul sito ufficiale e presso i punti vendita autorizzati, includono i numeri ritardatari e le combinazioni estratte durante la giornata.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi lunedì 27 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Le estrazioni di oggi recuperano i concorsi sospesi nella giornata di sabato 25 aprile 2026, in occasione della Festa della Liberazione. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 111 estrazioni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi lunedì 27 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpot

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 3 Aprile 2026

Notizie correlate

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 27 marzo 2026: numeri ritardatari e jackpotLe estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 27 marzo 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi 2 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpotLe estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 2 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, venerdì 17 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti; Superenalotto e Lotto, i numeri vincenti delle estrazioni di oggi 17 aprile; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 24 aprile 2026: tutti i numeri vincenti; ?Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 18 aprile 2026: numeri vincenti e montepremi.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi lunedì 27 aprile 2026: numeri vincenti e quoteIn diretta le estrazioni di oggi di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e le quote di lunedì 27 aprile 2026: segui in tempo reale le estrazioni a partire dalle ore 20 di questa sera sulle ... ilmattino.it

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di lunedì 27 aprile 2026: numeri vincenti e quote di oggi in direttaLotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di lunedì 27 aprile 2026: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in tempo reale, tutti i ... msn.com

Calendario ESTRAZIONI: Lotto e 10eLotto, SuperEnalotto: lunedì 27 aprile Lotto e 10eLotto, SuperEnalotto: martedì 28 aprile Lotto e 10eLotto, SuperEnalotto: giovedì 30 aprile Lotto e 10eLotto, SuperEnalotto: sabato 2 maggio Lotto e 10eLotto, SuperEnalotto: - facebook.com facebook