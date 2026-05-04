Estrazioni del Lotto di lunedì 4 maggio 2026 | la ruota di Napoli

Lunedì 4 maggio 2026, si è svolta l’estrazione del Lotto sulla ruota di Napoli. I numeri vincenti sono stati comunicati subito dopo l’estrazione, con i numeri estratti visibili per ogni giocatore. La giornata ha visto la pubblicazione ufficiale dei risultati, disponibili attraverso i canali di informazione ufficiali e i rivenditori autorizzati. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle modalità di estrazione o eventuali verifiche.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di lunedì 4 maggio 2026:16 - 54 - 41 - 8 - 56I numeri estratti su tutte le ruote.🔗 Leggi su Napolitoday.it SuperEnalotto - Estrazione e risultati 22/12/2025 Notizie correlate Estrazioni del Lotto di lunedì 27 aprile 2026: la ruota di NapoliQuesti i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di lunedì 27 aprile 2026. Estrazioni del Lotto di sabato 2 maggio 2026: la ruota di NapoliQuesti i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 2 maggio 2026:64 - 53 - 8 - 46 - 44I numeri estratti su tutte le... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 24 aprile: i numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi venerdì 24 aprile 2026; ?Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 24 aprile 2026: numeri vincenti. Centrati tre '5' da 51mila euro; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 30 aprile 2026: i numeri vincenti. Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 4 maggio 2026: numeri vincenti e quoteLotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 4 maggio 2026 per l'estrazione di recupero dopo i cambiamenti in calendario: i numeri vincenti, le quote e ... fanpage.it Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, i risultati di lunedì 4 maggioEcco tutti i risultati delle estrazioni del Lotto e del Superenalotto di oggi. Il sorteggio di lunedì per recuperare l'assenza della festività. money.it Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 2 maggio 2026 - facebook.com facebook