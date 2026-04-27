Estrazioni del Lotto di lunedì 27 aprile 2026 | la ruota di Napoli

Lunedì 27 aprile 2026 si sono svolte le estrazioni del Lotto sulla ruota di Napoli, recuperando l’estrazione non effettuata sabato 25 aprile, festa nazionale. I numeri estratti sono stati comunicati e pubblicati subito dopo l’estrazione. Questa estrazione si è resa necessaria a causa del rinvio dovuto alla festività. Nessun altro dettaglio sui numeri estratti è stato ancora reso pubblico.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di lunedì 27 aprile 2026. Ricordiamo che l'estrazione di questa sera è stata necessaria per recuperare quella non avvenuta sabato 25 aprile, giorno della Liberazione e festa nazionale. Ecco i numeri: I numeri estratti su.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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