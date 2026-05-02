Estrazioni del Lotto di sabato 2 maggio 2026 | la ruota di Napoli

Sabato 2 maggio 2026, sono stati estratti i numeri vincenti sulla ruota di Napoli durante la sessione di Lotto. I numeri annunciati sono stati comunicati ufficialmente e sono ora disponibili per i giocatori che hanno partecipato all'estrazione di questa giornata. L'estrazione ha riguardato i numeri estratti su quella specifica ruota, senza ulteriori dettagli sui risultati complessivi o sui numeri estratti in altre ruote.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 2 maggio 2026:64 - 53 - 8 - 46 - 44I numeri estratti su tutte le ruote.🔗 Leggi su Napolitoday.it Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 4 Aprile 2026 Notizie correlate Estrazioni del Lotto di sabato 7 marzo 2026: la ruota di NapoliEcco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 72 21 49 31 07 CAGLIARI 28 11 57 03 85 FIRENZE 41 76 27 01 79 GENOVA 76 19 37 40 69 MILANO 18 23 56 21 57... Estrazioni del Lotto di sabato 4 aprile 2026: la ruota di NapoliQuesti i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 4 aprile 2026:72 - 16 - 90 - 85 - 74I numeri estratti su tutte le... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 24 aprile: i numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi venerdì 24 aprile 2026; ?Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 24 aprile 2026: numeri vincenti. Centrati tre '5' da 51mila euro; Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, lunedì 27 aprile 2026: tutti i numeri vincenti e le quote. Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 2 maggio 2026: numeri vincenti e quoteEstrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 2 maggio 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati ... fanpage.it Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 2 maggio 2026Estrazioni del Lotto di oggi 2 maggio 2026: numeri vincenti estratti sabato alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 28 aprile 2026 - facebook.com facebook