Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 4 maggio 2026
Oggi, 4 maggio 2026, si tiene l’estrazione del gioco VinciCasa alle ore 20,30. Durante l’evento vengono estratti cinque numeri su quaranta, con l’obiettivo di vincere una casa. La serata prevede anche l’estrazione del Superenalotto. Le estrazioni si svolgono secondo il calendario settimanale e vengono comunicati i numeri vincenti attraverso i canali ufficiali.
Estrazione VinciCasa oggi 4 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 3 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 2 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 1 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 30 APRILE 2026 ESTRAZIONE 29 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 4 maggio 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it
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