Patto tra clan per il monopolio di droga e racket | 14 arresti Tra le vittime anche Gigi Finizio

Le forze dell'ordine hanno smantellato un patto tra clan per controllare il traffico di droga e il racket, portando all’arresto di 14 persone. Le indagini hanno scoperto un accordo tra gruppi rivali per spartirsi il monopolio degli affari illeciti nella zona di Sant'Arpino e Sant'Antimo. Tra le vittime di estorsioni, anche il cantante Gigi Finizio, che aveva subito pressioni per pagare il pizzo. Gli arresti rappresentano un duro colpo alle attività criminali e confermano la stretta collaborazione tra diversi clan camorristici.

L'inchiesta della Dda di Napoli svela l'alleanza tra i Verde, Puca e Ranucci: cassa comune alimentata dai soldi 'sporchi' In questo contesto i gruppi criminali avrebbero stipulato un patto di alleanza, che avrebbe previsto la suddivisione dei territori di competenza e una cassa comune per gli introiti economici provento dei delitti. Il controllo del territorio sarebbe stato assicurato anche grazie alla forza di intimidazione derivante dalla disponibilità di numerose armi. Inoltre, sarebbero stati individuati diversi episodi estorsivi commessi in danno di imprenditori e commercianti.🔗 Leggi su Casertanews.it

Sant’Antimo, racket dei clan anche sul concerto di Gigi Finizio: “3500 euro o mettete lo stereo”A Sant’Antimo, il racket dei clan si è esteso anche al concerto di Gigi Finizio, con richieste di denaro in cambio di protezione.

