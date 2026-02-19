La camorra a Sant’Antimo ha subito un duro colpo, dopo che le forze dell’ordine hanno scoperto un’alleanza tra tre clan. La causa è un’indagine lunga e complessa che ha portato al smantellamento di un sistema di estorsioni radicato nel territorio. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato 14 persone, emettendo un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice. Tra le accuse ci sono gravissimi reati legati al controllo del territorio e alle attività illecite. Le indagini hanno portato alla luce dettagli importanti sulla rete criminale.

Importante operazione contro la camorra nell’area a nord di Napoli. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 persone. Tredici indagati sono stati trasferiti in carcere, mentre uno è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Tutti sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di armi, con aggravanti legate al metodo mafioso e alla finalità di agevolare i clan di appartenenza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Camorra a Sant’Antimo, alleanza tra tre clan: smantellato il sistema estorsioni

Blitz a Sant’Antimo, 14 arresti: alleanza tra i clan Puca, Ranucci e Verde per spartirsi il territorioUn blitz dei carabinieri a Sant'Antimo ha portato all'arresto di 14 persone coinvolte in un'alleanza tra i clan Puca, Ranucci e Verde.

Leggi anche: Smantellato il nuovo clan Licciardi: 21 arresti, ricostruita la reggenza dopo la cattura di “Lady Camorra”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.