Estorceva la pensione ai genitori per pagare la droga arrestato 39enne
Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Napoli Poggioreale con l’accusa di evasione, maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Secondo quanto ricostruito, costringeva i genitori di 70 anni a recarsi alle poste per ritirare la pensione, che poi veniva consegnata a un pusher suo creditore. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto dopo aver raccolto le prove di queste condotte.
Tempo di lettura: 2 minuti Costringeva i genitori 70enni ad andare a ritirare la pensione alle poste in compagnia del pusher suo creditore, il 39 enne arrestato dai carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale con l’accusa di evasione, maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari. A richiedere l’intervento dei militari nel quartiere napoletano di Ponticelli, in viale Ernest Hemingway, una telefonata al 112 di una donna, la madre del 39 enne che poco prima – evaso dagli arresti domiciliari nonostante il braccialetto elettronico – aveva rincorso l’anziano padre per riportarlo nell’appartamento, già scenario di altre violenze subìte.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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