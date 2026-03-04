Aquileia sotto i campi la città romana nascosta | nuovi scavi nel sito Unesco

A Aquileia sono in corso nuovi scavi archeologici sotto i campi che circondano la città. Il sito, riconosciuto come patrimonio Unesco, sta vedendo interventi di restauro e l’installazione di nuove infrastrutture. Le campagne di scavo permettono di scoprire parti ancora nascoste dell’antica città romana del Friuli Venezia Giulia, rendendo il sito uno dei più attivi nel Nord Italia.

Aquileia continua a trasformarsi in uno dei più grandi laboratori archeologici del Nord Italia. Tra restauri, nuove infrastrutture e campagne di scavo, l’antica città romana del Friuli Venezia Giulia sta vivendo una fase di grande fermento scientifico e culturale. Durante un incontro con il presidente della Fondazione Aquileia Roberto Corciulo, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha ribadito l’impegno della Regione a sostenere i progetti di sviluppo del sito Unesco. “Aquileia rappresenta un patrimonio dal valore inestimabile per il Friuli Venezia Giulia e per l’intero Paese. Continueremo a sostenere l’azione della Fondazione e i progetti di sviluppo di quest’area archeologica unica al mondo”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

