Aquileia | nuovi scavi rivelano 150 ettari di storia romana nascosta

A Aquileia, patrimonio Unesco nel Friuli Venezia Giulia, si svolgono nuovi scavi che hanno portato alla luce 150 ettari di storia romana precedentemente sconosciuta. La città è al centro di un’intensa attività archeologica e di interventi di restauro, con operazioni che coinvolgono esperti e istituzioni locali. Le ricerche approfondiscono la conoscenza di un sito di grande rilevanza storica e culturale.

La città romana di Aquileia, patrimonio Unesco nel cuore del Friuli Venezia Giulia, sta vivendo una fase di intensa attività archeologica e di restauro. Mentre proseguono i lavori previsti dal piano di gestione 2023-2028, nuove campagne di scavo condotte da diverse università stanno riportando alla luce mosaici, edifici pubblici e tracce della vita quotidiana dell'antica metropoli. Un dato fondamentale emerge dagli studi recenti: una porzione significativa dell'insediamento antico rimane ancora sepolta sotto i campi agricoli e le zone abitate attuali. L'area archeologica si estende per oltre 150 ettari, ma solo una frazione limitata è stata indagata sistematicamente, lasciando intatto un potenziale enorme per future scoperte storiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

