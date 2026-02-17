Essere gentili non vuol dire essere deboli | Chi conosce il proprio valore non ha bisogno di umiliare gli altri

Empatia, ascolto attivo, sicurezza: quali sono le principali caratteristiche di una persona davvero gentile e come distinguerle? Una psicologa aiuta Fanpage.it a fare chiarezza.🔗 Leggi su Fanpage.it

Gerry Scotti ha invitato Samira Lui a partecipare a Chi Vuol essere Milionario, il popolare quiz in onda la domenica sera dopo La Ruota della Fortuna.

Nella serata di ieri, a ‘Fuori dal coro’ su Rete 4, è stato intervistato un attivista di Cinisello Balsamo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri (15 febbraio): Pilar Fogliati e De Martino non sbagliano e affossano Gerry Scotti; Tensione in Lega | guai a essere gentili con i traditori vannacciani.

Essere gentili è diventato non solo inutile, ma pure controproducente?Essere gentili è inutile e controproducente? Un collega scrittore, tempo fa, mi disse che per fare carriera avrei dovuto scegliere fra due sembianze: quella del brav’uomo o quella dell’uomo ambizioso ... vogue.it

Essere più gentili fa bene alla salute: come diventarlo?Essere gentili con gli altri fa bene alla salute. Non solo ottiene dei benefici chi si mostra gentile ma anche chi la gentilezza la riceve. Può sembrare una cosa semplice essere gentili ma farlo ... gazzetta.it

Kristin Neff, La self-compassion. Il potere di essere gentili con sé stessi, Franco Angeli editore. Su questi temi propongo un percorso formativo riservato agli abbonati alla pagina. Nei commenti trovate ulteriori informazioni. - facebook.com facebook