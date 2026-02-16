Chi ha vinto Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti e cosa è successo nella puntata del 15 febbraio

Matteo, 24 anni, è il vincitore dell'undicesima puntata di Chi vuol essere milionario? andata in onda domenica 15 febbraio. Si è portato a casa 150mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa sera torna “Chi vuol essere milionario” con una versione rivisitata chiamata “Il Torneo”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chi vuol essere milionario, puntata 8 febbraio: ecco chi ha vinto; Chi vuol essere Milionario, chi è il nuovo campione Matteo: vincita faraonica e polemiche; Chi vuol essere milionario, pagelle 8 febbraio: Pierre Aldo rinuncia al milione (10), Lucia eliminata alla terza domanda (senza voto); Chi vuol essere milionario, Pierre Aldo rinuncia al milione: chi è e quanto ha vinto.

Chi ha vinto Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti e cosa è successo nella puntata del 15 febbraioMatteo, 24 anni, è il vincitore dell’undicesima puntata di Chi vuol essere milionario? andata in onda domenica 15 febbraio. Si è portato a casa 150mila euro. Leggi tutte le news di Fanpage.it ... fanpage.it

Chi vuol essere Milionario, chi è il nuovo campione Matteo: vincita faraonica e polemicheCosa è successo nella puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo in onda domenica 15 febbraio: il trionfo del giovanissimo storico Matteo spacca il web. libero.it

Nell'ultima puntata del torneo di Chi Vuol Essere Milionario, tre concorrenti si sono sfidati per il montepremi sotto la conduzione di Gerry Scotti. https://serial.everyeye.it/notizie/chi-vuol-milionario-torneo-domenica-15-febbraio-vinto-859826.htmlutm_medium - facebook.com facebook

! The Voice di Antonella Clerici batte Maria De Filippi. #TheVoiceKids con 3.4 milioni e il 23,3% su Rai 1. Su Canale 5 #CèPostaPerTe, con ospite Gerry Scotti, crolla a 3.272.000 e 22,1%. È la puntata meno vista. #AscoltiTv #TheVoic x.com