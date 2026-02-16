Chi ha vinto Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti e cosa è successo nella puntata del 15 febbraio

Da fanpage.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo, un giovane di 24 anni, ha conquistato il premio più alto nella puntata di

Matteo, 24 anni, è il vincitore dell'undicesima puntata di Chi vuol essere milionario? andata in onda domenica 15 febbraio. Si è portato a casa 150mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Chi vuol essere milionario, pagelle 1 febbraio: Gerry Scotti rinnova tutto (8), Luigi e la spocchia irresistibile (9)

Questa sera torna “Chi vuol essere milionario” con una versione rivisitata chiamata “Il Torneo”.

Al via Chi vuol essere milionario – Il torneo, con Gerry Scotti

Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti si commuove: poi la vincita faraonica

Video Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti si commuove: poi la vincita faraonica
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chi vuol essere milionario, puntata 8 febbraio: ecco chi ha vinto; Chi vuol essere Milionario, chi è il nuovo campione Matteo: vincita faraonica e polemiche; Chi vuol essere milionario, pagelle 8 febbraio: Pierre Aldo rinuncia al milione (10), Lucia eliminata alla terza domanda (senza voto); Chi vuol essere milionario, Pierre Aldo rinuncia al milione: chi è e quanto ha vinto.

chi ha vinto chiChi ha vinto Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti e cosa è successo nella puntata del 15 febbraioMatteo, 24 anni, è il vincitore dell’undicesima puntata di Chi vuol essere milionario? andata in onda domenica 15 febbraio. Si è portato a casa 150mila euro. Leggi tutte le news di Fanpage.it ... fanpage.it

chi ha vinto chiChi vuol essere Milionario, chi è il nuovo campione Matteo: vincita faraonica e polemicheCosa è successo nella puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo in onda domenica 15 febbraio: il trionfo del giovanissimo storico Matteo spacca il web. libero.it