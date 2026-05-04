Esquilino il rito del pane fresco | la corsetta pomeridiana

A Esquilino, il rito del pane fresco si rinnova con una tradizione pomeridiana che si svolge ogni sabato. La produzione del pane avviene sia al mattino che nel pomeriggio, con il passaggio tra le due fasi che permette di servire prodotti sempre freschi. La pagnottella del sabato si distingue per una ricetta particolare, che include ingredienti tradizionali e una preparazione curata. La “corsetta” pomeridiana rappresenta un momento di continuità tra passato e presente nel quartiere.

? Cosa scoprirai Come si concilia la produzione mattutina con la nuova infornata pomeridiana?. Quali ingredienti rendono speciale la pagnottella del sabato nell'Esquilino?. Perché il forno ha scelto di mantenere un rito così faticoso?. Come sopravvive un panificio storico tra le nuove bakery moderne?.? In Breve La linea produttiva completa la prima fase entro le ore 9:00.. Cottura pomeridiana programmata tra le 13:30 e le 14:00 in via Buonarroti.. Pietro ha avviato l'attività artigianale nel 1982 nel rione Esquilino.. Il progetto Pare Pane utilizza farine macinate a pietra per rotazioni settimanali.. Andrea Roscioli mantiene viva la tradizione della corsetta nel rione Esquilino, sfornando pane fresco nel pomeriggio per soddisfare i clienti che non possono fare la spesa al mattino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Esquilino, il rito del pane fresco: la “corsetta” pomeridiana Notizie correlate Pane fresco: arriva la legge che sanziona il falso artigianatoLa Commissione Industria del Senato ha dato il via libera a un disegno di legge che promette di cambiare radicalmente il mercato della panificazione,... Pane fresco: nuova legge separa prodotti e tutela 72 impreseLa Commissione industria del Senato ha dato il via libera alla normativa che ridefinisce i criteri per il pane fresco, distinguendolo nettamente dai...