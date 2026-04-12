Una nuova legge riguardante il settore della panificazione è stata approvata dalla Commissione Industria del Senato. Il disegno di legge mira a regolamentare con maggiore precisione il mercato, prevedendo sanzioni per chi produce e commercializza pane che non rispetta i requisiti di artigianalità. La normativa si propone di tutelare i prodotti autentici e di contrastare le pratiche ingannevoli nel settore.

La Commissione Industria del Senato ha dato il via libera a un disegno di legge che promette di cambiare radicalmente il mercato della panificazione, introducendo regole ferree per distinguere i prodotti artigianali da quelli industriali. La misura mira a proteggere la filiera dei panificatori locali e a offrire ai consumatori una trasparenza senza precedenti sulla natura di ciò che acquistano nei punti vendita. Il provvedimento legislativo stabilisce criteri rigorosi per l’utilizzo dell’espressione pane fresco, una denominazione che sarà riservata esclusivamente a prodotti nati da un ciclo produttivo continuo, privi di fasi di congelamento e commercializzati entro intervalli temporali definiti dalla cottura stessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pane fresco: arriva la legge che sanziona il falso artigianato

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