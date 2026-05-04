Espropri urgenti per i terreni di Napoleone

L’amministrazione comunale di Civitanova ha avviato procedure di esproprio urgente per alcuni terreni appartenenti a Napoleone. Le pratiche sono state avviate per consentire l’avanzamento di lavori pubblici, anche se i cantieri sono ancora in fase di ritardo. La decisione riguarda terreni di proprietà privata coinvolti nelle opere di riqualificazione della zona. La vicenda si inserisce in un contesto di interventi infrastrutturali che richiedono un’azione rapida da parte dell’ente pubblico.

Mentre l’amministrazione comunale di Civitanova fa i conti con i ritardi dei cantieri che interessano lo sviluppo della rete ciclabile cittadina (lungomare nord e ponte sul Chienti), fa anche partire l’esproprio d’urgenza di porzioni di terreno necessarie alla realizzazione del percorso ciclabile che, inserito nel progetto della Ciclovia adriatica, interessa il tratto a nord del fosso Caronte per collegare Civitanova con Porto Potenza. Il provvedimento coinvolge la famiglia Bonaparte. Se ne era già scritto e adesso arriva l’esecutività dell’esproprio delle porzioni che ricadono all’interno del piano. Considerato che il termine per completare...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Espropri urgenti per i terreni di Napoleone Notizie correlate Cisgiordania: Israele registra i terreni, a rischio espropri e annessione de facto per i palestinesi.Il governo israeliano ha approvato un piano per la registrazione dei terreni in Cisgiordania, un’area dove vivono circa 300. Al via gli espropri per il nuovo stadio dell'Arezzo, di chi sono i terreni. Campini addio: come cambia l'areaNon solo: c'è il nodo della zona della piscina comunale, oggi in concessione al Centro Sport Chimera. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Espropri urgenti per i terreni di Napoleone. Espropri urgenti per i terreni di NapoleoneMentre l’amministrazione comunale di Civitanova fa i conti con i ritardi dei cantieri che interessano lo sviluppo della rete ... msn.com Quante case verranno espropriate per costruire il ponte sullo StrettoL’approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina era molto attesa dal governo perché con il via libera del Cipess, il comitato per la programmazione economica e lo sviluppo ... ilpost.it