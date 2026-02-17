Al via gli espropri per il nuovo stadio dell' Arezzo di chi sono i terreni Campini addio | come cambia l' area

Il 3 febbraio, la giunta comunale di Arezzo ha approvato ufficialmente l’inizio delle procedure di esproprio per il nuovo stadio, coinvolgendo i proprietari delle terre situate vicino allo stadio Città di Arezzo. In particolare, i terreni interessati appartengono a diversi privati che si sono opposti fin da subito alla decisione. La città si prepara a cambiare volto: l’area ex Campini, che fino a pochi mesi fa ospitava un deposito industriale, sarà trasformata in un cantiere per il nuovo impianto sportivo.

Non solo: c'è il nodo della zona della piscina comunale, oggi in concessione al Centro Sport Chimera. Una porzione dell'area sarà interessata da lavori. Cosa succede adesso Il progetto per la ristrutturazione dello stadio è intanto giunto ormai all'ultimo passaggio. Manca soltanto l'ok dell'agenzia del demanio e poi la pratica tornerà in consiglio comunale per l'approvazione definitiva, con la concessione del diritto di superficie alla Ss Arezzo per 90 anni. Nuovo stadio, avviato l'iter per l'esproprio dei campini. Diventeranno un parcheggio Cosa c'entrano Arezzo Wave e Fiera Antiquaria col nuovo stadio.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Rifiuti, al via gli espropri per costruire il nuovo impianto per il trattamento dell'umido È iniziato il procedimento per gli espropri necessari alla costruzione del nuovo impianto di trattamento dell’umido a Mili Marina. Nuovo stadio, avviato l'iter per l'esproprio dei campini. Diventeranno un parcheggio Sono iniziati i lavori per trasformare i Campini in un parcheggio. Nuovo stadio di Arezzo, presentato il progetto definitivo in Comune Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Al via gli espropri per il nuovo stadio dell'Arezzo, di chi sono i terreni. Campini addio: come cambia l'area; Provincia di Taranto: avanti con gli espropri, via all’appalto per la Talsano-Avetrana; Al via la riqualificazione del Parco Nord. Me c'è l'incognita espropri, Attualità Pescara; Al via la riqualificazione del Parco Nord. Me c'è l'incognita espropri. Olbia, via libera allo svincolo degli indennizzi per gli espropri di via NanniOlbia. Autorizzata la liquidazione delle somme agli eredi Bardanzellu per i terreni acquisiti dal Comune. Con la determinazione dirigenziale n.314 del 10 ... olbia.it Comparto Nonantolana, dopo gli espropri al via la rinascitaLe tre famiglie proprietarie nell’ultima palazzina rimasta hanno trovato un accordo con il Comune che garantirà un contributo di 5mila euro In via Nonantolana anche l’ultimo fabbricato piuttosto ... ilrestodelcarlino.it Nuovo Stadio Arezzo: l'Assessore Scapecchi annuncia l'avvio degli espropri a Sport a Km 0. Lavori al via tra fine febbraio e inizio marzo. #ArezzoCalcio #FedericoScapecchi #NuovoStadioArezzo #SportArezzo #CittàDiArezzo - facebook.com facebook