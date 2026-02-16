Cisgiordania | Israele registra i terreni a rischio espropri e annessione de facto per i palestinesi

Israele ha iniziato a registrare i terreni in Cisgiordania, un’operazione che può portare all’esproprio di molte proprietà palestinesi. La decisione arriva dopo che le autorità israeliane hanno dichiarato di voler rafforzare il controllo sulla zona, anche attraverso l’uso di mappe e documenti ufficiali. Nei quartieri palestinesi, questa mossa suscita preoccupazioni, perché potrebbe aprire la strada a nuove occupazioni e a un’ulteriore frammentazione del territorio. Per esempio, alcuni proprietari di terre hanno già ricevuto comunicazioni che richiedono la presentazione di documenti entro pochi giorni.

Cisgiordania: Israele avvia la registrazione dei terreni, una mossa che rischia di ridisegnare il territorio occupato. Il governo israeliano ha approvato un piano per la registrazione dei terreni in Cisgiordania, un'area dove vivono circa 300.000 palestinesi. L'iniziativa, la prima del suo genere dal 1967, solleva forti preoccupazioni tra le organizzazioni non governative, che denunciano un rischio di annessione de facto del territorio attraverso la possibile espropriazione di terre palestinesi non provate legalmente. La decisione, resa pubblica il 16 febbraio 2026, apre un nuovo fronte nella complessa questione del conflitto israelo-palestinese. Con le nuove misure per la Cisgiordania è annessione de facto Domenica, Israele ha compiuto un nuovo passo che avvicina sempre di più la regione all'annessione de facto. Israele approva la registrazione di terreni in Cisgiordania, la "grave escalation" che punta all'annessione Il governo israeliano ha dato il via libera alla registrazione di terreni in Cisgiordania, una mossa che segna un passo deciso verso l'annessione. Israele riavvia la registrazione di terre in Cisgiordania: la mossa che apre la strada all'annessione. L'Anp: Grave escalation; Israele vuole registrare i territori della Cisgiordania come proprietà statale; Israele reintroduce la registrazione dei terreni in Cisgiordania, per i critici apre all'annessione dei territori palestinesi; Israele approva registrazione terreni in Cisgiordania, primo passo verso l'annessione. Israele si allarga ancora in Cisgiordania, il primo piano dal 1967 per dichiarare i territori proprietà statali: Annessione clandestina Il governo israeliano ha deciso domenica di avviare il processo di registrazione dei terreni della Cisgiordania, interrotto dopo l'occupazione del 1967. Per l'esecutivo servirà a chiarire la situazione. Per la prima volta dal 1967, Israele rimette mano al catasto in Cisgiordania. Il governo Netanyahu ha approvato l'apertura del processo di registrazione dei terreni nella West Bank: un provvedimento amministrativo, lo definisce il ministero degli Esteri su X, utile. Israele avvia la registrazione dei terreni in Cisgiordania. Nuova stretta di Israele sulla Cisgiordania