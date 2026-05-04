Una nuova polemica si sviluppa intorno a villa Mussolini a Riccione, con la nipote dell’ex dittatore che chiede maggiore chiarezza sulla vicenda. In un’espressione pubblica, ha commentato che le discussioni sulla proprietà e il passato della residenza continueranno senza fine. La questione ha riacceso il dibattito pubblico sulla storica villa, coinvolgendo diverse parti interessate e alimentando un confronto che sembra destinato a proseguire nel tempo.

Riccione (Rimini), 4 maggio 2026 – “Le polemiche su villa Mussolini andranno avanti all’infinito”. Con queste parole Edda Negri Mussolini, nipote del Duce, interviene nel nuovo e acceso capitolo della contesa per la storica residenza di Riccione. Le tensioni sembrano ben lontane dal placarsi dopo l’esito della gara che ha visto scontrarsi la società piemontese David2, legata all’imprenditore collezionista d’arte Massimo Massano, ex deputato Msi, e l’amministrazione comunale di Riccione. Edda Negri Mussolini: “David2 fa bene a chiedere chiarezza”. A marzo l’immobile era stato aggiudicato al Comune, ma ora l’azienda privata ha annunciato di depositare un esposto in procura contro la Fondazione Carim, proprietaria del bene, per fare piena luce sulle procedure di assegnazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esposto su villa Mussolini, la nipote Edda Negri sostiene David2: “Necessaria più chiarezza”

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