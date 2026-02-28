La David2 ha annunciato la disponibilità a versare un milione e duecentomila euro entro un mese per Villa Mussolini. La loro struttura si definisce culturale e si propone di intervenire nella gestione dell’area, qualora la Fondazione Carim decidesse di accettare questa proposta. La comunicazione è stata resa nota senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi.

"La nostra è una struttura culturale a tutti gli effetti e siamo pronti a intervenire sulla gestione di villa Mussolini, se così vorrà la Fondazione Carim". Parola di Massimo Massano che ieri assieme all’amico Walter Altea, amministratore unico della David2, e al curatore del progetto culturale Davide Biffi, ha incontrato i vertici di Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini: l’avvocato e presidente Paolo Pasini, i consiglieri Carlo Carli e Giuseppe Pecci. L’incontro rientra nel programma di attività annunciato dalla stessa Fondazione con i soggetti rimasti in corsa per acquisire la piena proprietà della villa che negli anni ’30 del secolo scorso diventò la dimora estiva della famiglia Mussolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La David2: "Per Villa Mussolini pronti a versare 1,2 milioni entro un mese"

