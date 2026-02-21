Bruciano i rifiuti in un cantiere | la colonna di fumo si alza al cielo

A Borgo Valsugana, alcuni residenti hanno segnalato un'intensa puzza di plastica bruciata proveniente da un cantiere. La causa è stata identificata nel bruciare di rifiuti, che ha prodotto una densa colonna di fumo bianco che si alza verso il cielo. Gli abitanti si sono allarmati, temendo un incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per verificare la situazione e bloccare l’incendio. La questione ha suscitato molta preoccupazione tra i cittadini.

Prima l'odore acre di plastica fusa, poi il fumo chiaro che si innalza al cielo. Sono stati momenti di forte preoccupazione quelli di qualche settimana fa per gli abitanti di Borgo Valsugana che hanno allertato gli operatori della Centrale unica di emergenza per un possibile incendio all'interno di un cantiere edile della zona. All'arrivo dei militari, in un bidone di latta, era ancora in corso la combustione di vari materiali di scarto, rifiuti depositati in maniera incontrollata e derivanti dalla ristrutturazione di un'abitazione. Per i due uomini è scattata una denuncia ed ora dovranno rispondere del reato di combustione illecita di rifiuti e getto pericoloso di cose.