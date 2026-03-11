Nella notte tra 10 e 11 marzo, ad Aramo, una forte esplosione ha causato il crollo di un edificio e la morte di una persona, mentre un'altra rimane sotto le macerie. L'incidente si è verificato intorno alle cinque del mattino e ha interrotto il silenzio della frazione della Valleriana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di ricerca e assistenza.

Pescia, 11 marzo 2026 – Un boato ha squarciato la notte di Aramo, dove intorno alle cinque la quiete della frazione della Valleriana è andata in frantumi. A esplodere è stata la casa di Ivo Giuliani: i casolare è crollato in seguito alla deflagrazione, seppellendo di detriti l’uomo. È accaduto a poche decine di metri dal borgo medievale. L’uomo, 65 anni, dapprima era stato dato per disperso. Il suo corpo però è poi stato individuato e recuperato dopo oltre cinque ore di ricerche dalla squadra Usar (Urban Search and Rescue) dei vigili del fuoco di Lucca, sembra in camera da letto. Erano le cinque del mattino quando è stato dato l’allarme dai vicini di casa del casolare oggetto della violenta esplosione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un boato e il dramma nella notte. Esplosione e morte ad Aramo: Ivo resta sotto le macerie

