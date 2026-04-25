Un boato sveglia tutto il quartiere | l' esplosione nel cuore della città

Da napolitoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un’esplosione si è verificata in via Nino Bixio, nel quartiere di Fuorigrotta. Il suono forte ha svegliato gli abitanti della zona e ha causato danni a una struttura vicina. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche per accertare le cause dell’incidente. Non sono stati segnalati feriti.

Un boato nella notte ha svegliato un intero quartiere. È successo a via Nino Bixio a Fuorigrotta dove si è verificata una potente esplosione che ha spaventato tutto il vicinato. Ad avere la peggio è stato un negozio di parrucchiere. Il risultato è stato tremendo e ha provocato la distruzione.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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