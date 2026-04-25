Un boato sveglia tutto il quartiere | l' esplosione nel cuore della città

Nella notte, un’esplosione si è verificata in via Nino Bixio, nel quartiere di Fuorigrotta. Il suono forte ha svegliato gli abitanti della zona e ha causato danni a una struttura vicina. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche per accertare le cause dell’incidente. Non sono stati segnalati feriti.

Un boato nella notte ha svegliato un intero quartiere. È successo a via Nino Bixio a Fuorigrotta dove si è verificata una potente esplosione che ha spaventato tutto il vicinato. Ad avere la peggio è stato un negozio di parrucchiere. Il risultato è stato tremendo e ha provocato la distruzione.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Esplosione nel quartiere ebraico della Città Vecchia di Gerusalemme dopo un attacco di TeheranEsplosione nel quartiere ebraico della Città Vecchia di Gerusalemme, a circa 350 metri dalla Moschea di Al Aqsa, dopo l’ultimo lancio di missili... Crolla una palazzina dopo un’esplosione, il boato nel Barese: due persone disperseDue persone risultano disperse, dopo che un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un boato sveglia tutto il quartiere: l'esplosione nel cuore della città; Esplosione alla Postamat in Puglia: sportello sventrato, paura per i residenti e ladri fuggiti a mani vuote; Poste di nuovo nel mirino: salta in aria lo sportello di Celenza Valfortore; Boato sveglia Parabita nella notte: fallito assalto a bancomat. Piana del Sole, le vittime: «Un boato ed è venuto giù tutto. Sembrava scoppiata la guerra»«Un boato così forte che sembrava l’esplosione di una bomba». E lo scenario dopo lo scoppio della bombola Gpl che ieri mattina intorno alle 13 ha distrutto tre villette ... ilmessaggero.it Boato nella notte a Cava de' Tirreni: esplosione in un locale sveglia intero quartiereUn forte boato nella notte a Cava de' Tirreni. Alle 5 e 25 una terribile esplosione sventra i locali di un servizio di pompe funebre dove era in corso di realizzazione la casa del comianto. Il botto ... ilmattino.it BANDA IN FUGA Boato sveglia dozzine di residenti, ma il colpo all’UniCredit non va a segno - facebook.com facebook