Esclusa dai finanziamenti l' Università per la Pace batte cassa in Regione | Chiediamo non meno di 50mila euro annui

L’Università per la Pace ha inviato una richiesta di finanziamento alla Regione Marche, chiedendo almeno 50mila euro all’anno. La richiesta è stata presentata tramite una lettera firmata dal presidente dell’istituzione e approvata dal direttivo il 29 aprile scorso. La richiesta arriva dopo che l’ateneo era stato escluso da precedenti finanziamenti pubblici.

ANCONA – Non meno di 50mila euro. È questa la somma che l’Università per la Pace chiede alla Regione Marche attraverso una lettera firmata dal presidente Mario Busti e approvata da tutto il direttivo lo scorso 29 aprile.La missiva è stata inviata al presidente della Regione Marche Francesco.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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