Anniversario della Battaglia La Regione apre le casse Finanziamenti da 50mila euro

La Giunta regionale di Lombardia ha approvato un contributo di 50mila euro destinato alle celebrazioni dell’850° anniversario della Battaglia di Legnano. La somma verrà utilizzata per sostenere gli eventi commemorativi e le iniziative legate all’anniversario. La decisione è stata comunicata in una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui programmi specifici o sui soggetti coinvolti.

Vale 50mila euro il contributo, approvato dalla Giunta, che Regione Lombardia ha deciso di stanziare per contribuire alle celebrazioni dell’ 850° anniversario della Battaglia di Legnano. I fondi serviranno per finanziare parte delle iniziative collegate alla Veglia della Croce, la sfilata della domenica del Palio e la Festa al Castello. "Sono particolarmente soddisfatta perché questo provvedimento dà seguito all’ordine del giorno che avevo presentato in occasione del bilancio regionale di dicembre, con cui si impegnava la Giunta a individuare risorse per celebrare degnamente l’850° anniversario della Battaglia di Legnano – ha commentato Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anniversario della Battaglia. La Regione apre le casse. Finanziamenti da 50mila euro Notizie correlate Droni, avviso per le Pmi hi-tech europee: finanziamenti a fondo perduto fino a 50mila euroIl consorzio European Cluster for Drone Innovation (ECDI), co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Euroclusters, ha annunciato il... Apre finanziamenti "fantasma" ad ignari clienti della concessionaria: truffe per oltre 1 milione di euroDalle indagini infatti sarebbe emerso un articolato sistema fraudolento che l’indagato avrebbe messo in piedi sfruttando la rete commerciale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Palmanova celebra il 230° anniversario della battaglia del colle del Bricchetto; Anniversario della Battaglia. La Regione apre le casse. Finanziamenti da 50mila euro; Scurati (Lega): Da Regione 50mila euro per l’anniversario della Battaglia di Legnano; Correggio ricorda la Battaglia di Fosdondo. Da Regione Lombardia 50 mila euro per l’850 esimo anniversario della Battaglia di LegnanoCon il contributo di 50mila euro approvato dalla Giunta regionale per le celebrazioni dell'850° anniversario della Battaglia di Legnano, Regione Lombardia investe sulla propria storia e sulla propria ... ticinonotizie.it 850 anni della battaglia di Legnano, a maggio l’incontro al Quirinale con MattarellaLa cerimonia prevista martedì 12 maggio, mentre mercoledì 20 maggio, sempre a Roma, la delegazione cittadina sarà presente, alla Zecca di Stato, al conio della moneta d'argento. Presentate tutte le ce ... legnanonews.com PALMANOVA CELEBRA IL 230° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DEL COLLE DEL BRICCHETTO Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/palmanova/anniversario-battaglia-colle-bricchetto-ce facebook