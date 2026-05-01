In Sicilia redditi annui inferiori di 7 mila euro rispetto alla media nazionale | Pace e lavoro dignitoso per avere sicurezza e stabilità

In Sicilia i redditi annui sono inferiori di circa 7 mila euro rispetto alla media nazionale. In occasione del Primo maggio, un rappresentante ha sottolineato l’importanza di un lavoro dignitoso e della pace, considerandoli obiettivi prioritari. La giornata è stata dedicata a richiamare l’attenzione su queste tematiche, con l’intento di promuovere sicurezza e stabilità per i cittadini.

“Dedichiamo questo Primo maggio ai temi del lavoro dignitoso e della pace, riproponendoli come obiettivi per i quali il nostro impegno continua. Lavoro dignitoso significa retribuzione equa, stabilità, sicurezza, tutti temi sui quali la Sicilia sconta pesanti gap, confermando che la strada da.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavoro, un inizio di 2026 drammatico in Toscana: incidenza di decessi quasi doppia rispetto alla media nazionale Leggi anche: Smart working, Messina è ultima nella classifica delle grandi città: dati inferiori alla media nazionale Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Redditi in Italia, divari più stretti ma ancora evidenti: Messina nella fascia intermedia siciliana; Il paradosso dei redditi: micro-comuni in vetta, ecco la situazione in provincia di Catania; L’Isola del lavoro povero tra salari bassi e rischio sicurezza; Redditi in aumento: le categorie e le regioni che guadagnano di più. Emergenza casa in Sicilia, prezzi alle stelle e redditi in calo. L'allarme dell'AnceIn Sicilia è sempre più difficile comprare o affittare casa, con prezzi degli immobili in rapida crescita e redditi che si riducono. Il disagio abitativo coinvolge fasce sempre più ampie della ... rainews.it Redditi pro capite: in Sicilia è un record etneo ma la distanza con il Nord continua a crescere L’approfondimento a cura di Carmelo Lazzaro Donzuso in apertura su QdS.it https://qds.it/redditi-pro-capite-sicilia-record-etneo-ma-distanza-con-nord-continua-cresc - facebook.com facebook Abbiamo introdotto questa misura finanziaria e continuiamo a sostenerla e a portarla avanti perché siamo convinti che favorire i consumi, anche dei soggetti con redditi più bassi, sia uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra econ x.com