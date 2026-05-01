In Sicilia redditi annui inferiori di 7 mila euro rispetto alla media nazionale | Pace e lavoro dignitoso per avere sicurezza e stabilità

Da palermotoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sicilia i redditi annui sono inferiori di circa 7 mila euro rispetto alla media nazionale. In occasione del Primo maggio, un rappresentante ha sottolineato l’importanza di un lavoro dignitoso e della pace, considerandoli obiettivi prioritari. La giornata è stata dedicata a richiamare l’attenzione su queste tematiche, con l’intento di promuovere sicurezza e stabilità per i cittadini.

“Dedichiamo questo Primo maggio ai temi del lavoro dignitoso e della pace, riproponendoli come obiettivi per i quali il nostro impegno continua. Lavoro dignitoso significa retribuzione equa, stabilità, sicurezza, tutti temi sui quali la Sicilia sconta pesanti gap, confermando che la strada da.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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