Esce di strada con la moto vicino a Villa Varda | grave un 28enne

Un giovane di 28 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 3 maggio nei pressi di Villa Varda. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava guidando una motocicletta quando ha perso il controllo, uscendo di strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Un 28enne di Brugnera è rimasto ferito in modo grave a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 3 maggio vicino al parco di Villa Varda. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri incaricati a effettuare i vari rilievi.Il giovane di 28 anni, secondo le prime.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Esce di strada con la moto e si schianta fuori dalla galleria Montebello: è gravePerde il controllo della moto e finisce contro un segnale stradale, ferendosi gravemente. Leno, esce fuori strada con la moto: muore giovane di 19 anniLeno (Brescia), 29 marzo 2026 – Lo schianto in moto, l’arrivo disperato dei soccorsi tra cui l’elisoccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Motociclista esce di strada con la Harley Davidson e si schianta in un campo: morto sul colpo; Giovane bolzanino esce di strada con la moto sulla strada per Meltina; Esce di strada con la moto vicino a Villa Varda: grave un 28enne; Alghero, auto esce di strada: conducente ferita - L'Unione Sarda.it. Moto esce di strada, tragico incidente: morti due giovani di 25 e 26 anniUn tragico incidente a Tribiano ha portato alla morte di due giovani, Alexander Viorel e Sarah Errani. Le indagini sulla tragedia. bigodino.it Moto esce di strada a Tribiano nel Milanese, morti due giovani di 25 e 26 anni: il videoUna è uscita di strada lungo la Strada Comunale 704 a Tribiano, nel Milanese. Due giovani di 25 e 26 anni sono morti. Si chiamavano Alexander Viorel e Sarah Errani. Breaking news e storie del giorno n ... fanpage.it Esce nei campi per un controllo di routine e si imbatte in un sacco abbandonato con alcuni orologi, bracciali e collane - facebook.com facebook Alghero, auto esce di strada: conducente ferita x.com