Nello Stretto di Hormuz si sono verificati recenti episodi di tensione, con attacchi e dichiarazioni di propaganda da entrambe le parti. La regione, già nota per le sue controversie, è al centro di tensioni che sfiorano il fronte mediatico. Le dichiarazioni provenienti dall’Iran e dagli Stati Uniti si susseguono, alimentando un clima di confronto che si svolge anche sui media. I fatti si inseriscono in un quadro di crescente instabilità nella zona.

La guerra, più che sul campo, ora si combatte sul fronte della propaganda. Quella iraniana, ma anche quella statunitense, su quanto sta avvenendo nello Stretto di Hormuz. Dove la tensione si è riaccesa, portando Donald Trump a rinnovare le sue ormai consuete minacce. Stavolta annuncia che Teheran sarà “cancellata dalla faccia della terra”. Nulla di nuovo, così il primo giorno del Project freedom, il piano per ripristinare la circolazione nello Stretto, si risolve tra scontri e propaganda. La lunga giornata nello Stretto di Hormuz, tra escalation e propaganda. Prima il giallo dei due missili che avrebbero colpito una fregata militare Usa: notizia smentita da Washington, mentre Teheran parla di colpi di avvertimento.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Escalation nello Stretto di Hormuz, tra attacchi e propaganda

US vs. Iran: Standoff in the Strait of Hormuz! #geopolitics

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