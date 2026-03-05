Escalation in Medio Oriente Lloyd’s | Mille navi bloccate nello Stretto di Hormuz carichi per oltre 25 miliardi di dollari
Lloyd’s ha annunciato che circa mille navi sono bloccate nello Stretto di Hormuz, con carichi che superano i 25 miliardi di dollari. L’intensificarsi dei conflitti nella regione sta causando interruzioni alle rotte marittime e influenze dirette sul commercio internazionale. Questa situazione sta modificando le dinamiche del traffico navale e dei flussi energetici mondiali.
L’escalation militare in Medio Oriente sta iniziando a produrre effetti concreti anche sul commercio internazionale e sulle rotte energetiche globali. Secondo quanto riferito dalla Lloyd’s Market Association, circa 1.000 navi mercantili si trovano attualmente bloccate nelle acque dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo per il traffico energetico. A rendere noto il dato è stata Sheila Cameron, amministratrice delegata dell’associazione che rappresenta gli assicuratori del mercato dei Lloyd’s of London. Secondo la dirigente, circa la metà delle imbarcazioni ferme trasporta petrolio e gas, con un valore complessivo dei carichi stimato oltre i 25 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
