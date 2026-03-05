Escalation in Medio Oriente Lloyd’s | Mille navi bloccate nello Stretto di Hormuz carichi per oltre 25 miliardi di dollari

Lloyd’s ha annunciato che circa mille navi sono bloccate nello Stretto di Hormuz, con carichi che superano i 25 miliardi di dollari. L’intensificarsi dei conflitti nella regione sta causando interruzioni alle rotte marittime e influenze dirette sul commercio internazionale. Questa situazione sta modificando le dinamiche del traffico navale e dei flussi energetici mondiali.