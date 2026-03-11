Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso su X un video che mostra presunti attacchi alle navi iraniane nello Stretto di Hormuz. Nel filmato si vedono diverse imbarcazioni della marina iraniana, tra cui 16 navi posamine, coinvolte in operazioni nelle acque di questo stretto. La pubblicazione include immagini che documentano interventi militari statunitensi contro queste imbarcazioni.

Ogni guerra è una tassa globale che pesa su tutti: l’Europa cambi strada, altro che riarmo! “In missione per conto di Dio”? È arrivato il momento di fermare questi pazzi fanatici Ribelliamoci a questo governo servile che vuole trasformarci in “salsicce da battaglia”! Iran, i servizi Usa: “Teheran vuole minare lo stretto di Hormuz”. Trump: “Distrutte 10 barche utilizzate per piazzare gli ordigni” Iran: “Preparatevi al petrolio a 200 dollari al barile”. Colpite tre navi cargo. Mojtaba Khamenei ferito. Madrid ritira l’ambasciatore a Tel Aviv Yousef Pezeshkian rassicura sulla salute della nuova Guida suprema. Nella notte attacchi di Teheran contro basi Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’esercito Usa pubblica le immagini degli attacchi alle “navi posamine iraniane” nello Stretto di Hormuz

