Ermal Meta in concerto a Firenze

Mercoledì 6 maggio, Ermal Meta inizia il suo nuovo tour nei club con una data al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, dopo aver tenuto la data zero a Perugia. La tournée proseguirà in diverse città italiane, coinvolgendo vari locali e teatri. L’artista si prepara a esibirsi davanti al pubblico, portando sul palco il repertorio degli ultimi lavori discografici.

Dopo la data zero a Perugia, parte mercoledì 6 maggio dal Teatro Cartiere Carrara di Firenze il nuovo tour nei club di Ermal Meta. A poche settimane dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il toccante brano “Stella stellina” contenuto nel nuovo album “Funzioni Vitali”, il cantautore torna.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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