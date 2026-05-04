Mercoledì 6 maggio, il cantante ermal Meta inizierà il suo nuovo tour nei club con una tappa al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, dopo aver dato il via alle date a Perugia. La tournée proseguirà con ulteriori concerti in diverse città italiane.

Firenze, 4 maggio 2026 - Dopo la data zero a Perugia, parte mercoledì 6 maggio dal Teatro Cartiere Carrara di Firenze il nuovo tour nei club di Ermal Meta. A poche settimane dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il toccante brano “Stella stellina” contenuto nel nuovo album “Funzioni Vitali”, il cantautore torna a esibirsi nei principali club italiani. Un nuovo passaggio del suo percorso live, con concerti pensati per una dimensione più diretta ed energica, a contatto ravvicinato con il pubblico. Dalla dimensione più intima dei club, Ermal passerà poi alle grandi venue estive, con una serie di concerti che attraverseranno tutta la Penisola.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, parte il tour di Ermal Meta dal Teatro Cartiere Carrara

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